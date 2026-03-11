Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026

Вместе со своим ведущим спортсменом Сергеем Синякиным она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Свою ближайшую преследовательницу она опередила более чем на две с половиной минуты.

Как пишет RT, медаль в спринте стала второй высшей наградой для Багиян на Паралимпиаде в Италии и четвёртым золотом в копилке сборной России.

Ранее экс-генсек Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев заявил «Радиоточке НСН», что успехи россиян на Паралимпиаде связаны с тем, что им разрешили выступать с флагом и гимном.

