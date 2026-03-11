Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая на Паралимпиаде-2026 в зачёте для спортсменов с нарушениями зрения, стала победительницей гонки на 10 км.

Российский лыжник Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км

Вместе со своим ведущим спортсменом Сергеем Синякиным она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Свою ближайшую преследовательницу она опередила более чем на две с половиной минуты.

Как пишет RT, медаль в спринте стала второй высшей наградой для Багиян на Паралимпиаде в Италии и четвёртым золотом в копилке сборной России.

Ранее экс-генсек Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев заявил «Радиоточке НСН», что успехи россиян на Паралимпиаде связаны с тем, что им разрешили выступать с флагом и гимном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:СпортсменыПаралимпийские ИгрыПаралимпиадаЛыжные Гонки

Горячие новости

Все новости

партнеры