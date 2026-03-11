Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026
Российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая на Паралимпиаде-2026 в зачёте для спортсменов с нарушениями зрения, стала победительницей гонки на 10 км.
Вместе со своим ведущим спортсменом Сергеем Синякиным она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Свою ближайшую преследовательницу она опередила более чем на две с половиной минуты.
Как пишет RT, медаль в спринте стала второй высшей наградой для Багиян на Паралимпиаде в Италии и четвёртым золотом в копилке сборной России.
Ранее экс-генсек Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев заявил «Радиоточке НСН», что успехи россиян на Паралимпиаде связаны с тем, что им разрешили выступать с флагом и гимном.
