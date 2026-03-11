«Ничего хорошего»: Экономист призвал россиян копить на фоне угрозы стагфляции
Для большинства населения России главное не потерять платежеспособность, а к сентябрю мы увидим сокращение экономики, заявил НСН Алексей Зубец.
Стагфляция, которая характеризуется отсутствием роста ВВП и ростом инфляции, не повлияет на жизнь россиян, пока растут реальные доходы, рассказал экономист Алексей Зубец в беседе с НСН.
Российская экономика оказалась на грани стагфляции — состояния, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. С таким прогнозом выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Зубец объяснил, почему экономическая ситуация не опасна для россиян.
«Стагфляция россиянам ничем не грозит. Людям важно, чтобы росли их доходы. А что там пишет Росстат в своих отчетах — никому не интересно. На сегодняшний день у нас есть история, связанная с падением платежеспособности пенсионеров. Но в целом по стране пока люди о падении платежеспособности не говорят. В конце марта можно будет говорить о динамике реальных зарплат — по ощущениям за год они продолжают расти. А вот инфляция не прекратится и будет на уровне 8%. Она остановится только после победы в специальной военной операции», — указал он.
Зубец также добавил, что рост цен на нефть может положительно повлиять на экономику России, но есть нюанс.
«Экономике помогут высокие цены на нефть, но надо понимать, что влияние будет заметным, только если война на Ближнем Востоке продлится хотя бы полгода. Если все закончится в течение пары недель, откроют Ормузский пролив, то больше не будет никакого роста цен на нефть. Предварительные расчеты показывают, что мы увидим сокращение экономики в третьем квартале года. В сентябре мы узнаем, что происходит. Я считаю, что не будет ничего хорошего, но россиянам посоветовал бы никуда не спешить и держать свои сбережения и накопления», — подчеркнул он.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН дал россиянам советы, где лучше всего хранить свои деньги.
