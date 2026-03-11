Стагфляция, которая характеризуется отсутствием роста ВВП и ростом инфляции, не повлияет на жизнь россиян, пока растут реальные доходы, рассказал экономист Алексей Зубец в беседе с НСН.

Российская экономика оказалась на грани стагфляции — состояния, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. С таким прогнозом выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Зубец объяснил, почему экономическая ситуация не опасна для россиян.