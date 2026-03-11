«Ничего хорошего»: Экономист призвал россиян копить на фоне угрозы стагфляции

Для большинства населения России главное не потерять платежеспособность, а к сентябрю мы увидим сокращение экономики, заявил НСН Алексей Зубец.

Стагфляция, которая характеризуется отсутствием роста ВВП и ростом инфляции, не повлияет на жизнь россиян, пока растут реальные доходы, рассказал экономист Алексей Зубец в беседе с НСН.

Российская экономика оказалась на грани стагфляции — состояния, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. С таким прогнозом выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Зубец объяснил, почему экономическая ситуация не опасна для россиян.

Эксперты: Экономика РФ оказалась в одном шаге от стагфляции
«Стагфляция россиянам ничем не грозит. Людям важно, чтобы росли их доходы. А что там пишет Росстат в своих отчетах — никому не интересно. На сегодняшний день у нас есть история, связанная с падением платежеспособности пенсионеров. Но в целом по стране пока люди о падении платежеспособности не говорят. В конце марта можно будет говорить о динамике реальных зарплат — по ощущениям за год они продолжают расти. А вот инфляция не прекратится и будет на уровне 8%. Она остановится только после победы в специальной военной операции», — указал он.

Зубец также добавил, что рост цен на нефть может положительно повлиять на экономику России, но есть нюанс.

СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
«Экономике помогут высокие цены на нефть, но надо понимать, что влияние будет заметным, только если война на Ближнем Востоке продлится хотя бы полгода. Если все закончится в течение пары недель, откроют Ормузский пролив, то больше не будет никакого роста цен на нефть. Предварительные расчеты показывают, что мы увидим сокращение экономики в третьем квартале года. В сентябре мы узнаем, что происходит. Я считаю, что не будет ничего хорошего, но россиянам посоветовал бы никуда не спешить и держать свои сбережения и накопления», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН дал россиянам советы, где лучше всего хранить свои деньги.

