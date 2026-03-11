Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна с 65-летием.
Также в ходе беседы стороны констатировали, что дружественные отношения Москвы и Абу-Даби динамично развиваются на всех направлениях.
Как сообщает RT, кроме того, лидеры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана и арабских стран.
«Президент РФ подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путём переговоров», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секпетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
