Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием

Также в ходе беседы стороны констатировали, что дружественные отношения Москвы и Абу-Даби динамично развиваются на всех направлениях.

Как сообщает RT, кроме того, лидеры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана и арабских стран.

«Президент РФ подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путём переговоров», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секпетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».