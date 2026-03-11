Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС, сказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, такая практика могла бы стимулировать людей вести более здоровый образ жизни. Однако Гришин отметил, что решение может породить немало проблем.

«Такие идеи высказывались на протяжении всего периода нового порядка финансирования отрасли, начиная с 1993-1995 годов. Однако их фактически невозможно реализовать. Размер взносов увеличить невозможно: это отразится на себестоимости продукции. Будут дорожать товары и услуги. При этом индивидуально все выстроить невозможно. Если, например, товарищ работает дворником и курит, нужно будет обратиться в управляющую компанию, чтобы повысить размер взноса. Это настолько трудоемкий процесс, что никто за него никогда не брался», - сказал он.

Основатель системы Обязательного медицинского страхования в России допустил, что к курильщикам следовало бы применить другие финансовые рычаги. При этом набор веса вовсе не всегда свидетельствует о недостаточно здоровом образе жизни.

«Самый простой путь – акцизы на табак и алкоголь, которые можно направлять на оздоровление. Также повышать стоимость пачки сигарет и алкоголя. Такой финансовый круговорот тоже предлагался. Помимо размера взносов пытались применять другие финансовые рычаги – депремировать, штрафовать курильщиков. При этом важно больше информировать о вреде алкоголя и табака. Если человек толстеет – это нарушение работы эндокринной системы. Обмен веществ, а не только любовь к сладкому. У тех, кто худеет, может быть, к примеру, рак. Мы так дойдем до того, что будем размер взноса определять по показателям на весах», - уточнил Гришин.