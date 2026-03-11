Основатель системы ОМС объяснил, почему нельзя поднять взносы курильщикам
Повышенные взносы по ОМС для курильщиков в России обсуждают с конца 1990-х годов, однако индивидуальный перерасчет невозможен, сказал НСН Владимир Гришин.
Повышение взносов по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) для курильщиков вряд ли снизит распространение этой вредной привычки, но создаст немало проблем, включая подорожание отдельных товаров и услуг. Об этом в беседе с НСН заявил основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин.
Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС, сказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, такая практика могла бы стимулировать людей вести более здоровый образ жизни. Однако Гришин отметил, что решение может породить немало проблем.
«Такие идеи высказывались на протяжении всего периода нового порядка финансирования отрасли, начиная с 1993-1995 годов. Однако их фактически невозможно реализовать. Размер взносов увеличить невозможно: это отразится на себестоимости продукции. Будут дорожать товары и услуги. При этом индивидуально все выстроить невозможно. Если, например, товарищ работает дворником и курит, нужно будет обратиться в управляющую компанию, чтобы повысить размер взноса. Это настолько трудоемкий процесс, что никто за него никогда не брался», - сказал он.
Основатель системы Обязательного медицинского страхования в России допустил, что к курильщикам следовало бы применить другие финансовые рычаги. При этом набор веса вовсе не всегда свидетельствует о недостаточно здоровом образе жизни.
«Самый простой путь – акцизы на табак и алкоголь, которые можно направлять на оздоровление. Также повышать стоимость пачки сигарет и алкоголя. Такой финансовый круговорот тоже предлагался. Помимо размера взносов пытались применять другие финансовые рычаги – депремировать, штрафовать курильщиков. При этом важно больше информировать о вреде алкоголя и табака. Если человек толстеет – это нарушение работы эндокринной системы. Обмен веществ, а не только любовь к сладкому. У тех, кто худеет, может быть, к примеру, рак. Мы так дойдем до того, что будем размер взноса определять по показателям на весах», - уточнил Гришин.
В США существует практика повышения оплаты за медстраховку для курильщиков. В соответствии с Законом о доступном здравоохранении (ACA) потребители табака могут столкнуться с повышением страховых взносов на медицинское страхование до 50%, но правила штатов могут различаться. Однако собеседник НСН подчеркнул, что Россия не сможет перенять подобный опыт.
«За рубежом, к примеру, активно применяется программа обязательного и добровольного страхования. По обязательному страхованию предоставляют определённый набор услуг, но, если человек курит, должен достраховать себя из своего кармана в порядке добровольного страхования. Однако у нас так не получается, поскольку добровольное страхование заменяет обязательное, вычленить финансовый механизм невозможно», - заявил он.
Ранее сообщалось, что проблема фиктивных записей в медицинской отчетности («приписок») в ОМС остается актуальной в России, несмотря на давние обещания ее решить с помощью цифровой прозрачности. Согласно опросу, проведённому на портале «Врачи РФ», почти 78% участников признали существование этой практики в своих поликлиниках и больницах на фоне зависимости стимулирующих выплат от формальных показателей, таких как снижение заболеваемости, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Госдума запретила изымать у многодетных семей земельные участки за долги
- Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026
- Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
- Основатель системы ОМС объяснил, почему нельзя поднять взносы курильщикам
- Госдума приняла закон о запрете выдворения служащих в армии иностранцев
- Все российские школы перешли на мессенджер Max
- Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
- В Госдуме призвали государство быть жестче в вопросах Рунета
- Состояние Павла Дурова за год уменьшилось в два раза
- Клименко назвал главную проблему регулирования Рунета