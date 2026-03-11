Госдума запретила изымать у многодетных семей земельные участки за долги
Депутаты Госдумы приняли закон, внесящий поправки в перечень имущества, которое нельзя забирать у многодетных семей за долги. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, список был дополнен земельным участком, если он был бесплатно предоставлен в качестве меры соцподдержки гражданину-должнику, имеющему трёх и более детей.
Кроме того, закон запрещает изымать за долги автомобиль, если он является единственным транспортным средством многодетной семьи.
Ранее Минюст РФ предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
