Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
Сборная Ирана по футболу не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Мексике, Канаде и США. Об этом пишет RT.
Иранский министр спорта Ахмад Доньямали заявил, что решение принято «в свете жестоких действий, предпринятых против Ирана».
«Нам навязали две войны... погибли тысячи наших соотечественников... убили нашего верховного лидера... у нас определённо нет возможности участвовать в чемпионате в таких обстоятельствах», — заключил он.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что американский лидер Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
