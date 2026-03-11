Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира

Сборная Ирана по футболу не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Мексике, Канаде и США. Об этом пишет RT.

Трамп признался, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу

Иранский министр спорта Ахмад Доньямали заявил, что решение принято «в свете жестоких действий, предпринятых против Ирана».

«Нам навязали две войны... погибли тысячи наших соотечественников... убили нашего верховного лидера... у нас определённо нет возможности участвовать в чемпионате в таких обстоятельствах», — заключил он.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что американский лидер Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ИранФутболЧемпионат Мира По Футболу

