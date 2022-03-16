СМИ: США могут поставить Украине высокоточные дроны-камикадзе

Речь идёт о самом передовом оружии. Это новейшие системы барражирующих дронов – камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600. Они могут применяться, как для разведки, так и для поражения личного состава российских вооруженных сил или уничтожения танков и другой бронетехники.

Ранее военный историк Евгений Норин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США предоставят Украине вооружение, с помощью которого можно было бы затянуть военную спецоперацию.

