СМИ: США могут поставить Украине высокоточные дроны-камикадзе
В администрации американского президента Джо Байдена сейчас рассматривают вариант, при котором Вашингтон направит Киеву управляемые высокоточные ракеты. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
Речь идёт о самом передовом оружии. Это новейшие системы барражирующих дронов – камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600. Они могут применяться, как для разведки, так и для поражения личного состава российских вооруженных сил или уничтожения танков и другой бронетехники.
Ранее военный историк Евгений Норин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США предоставят Украине вооружение, с помощью которого можно было бы затянуть военную спецоперацию.
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