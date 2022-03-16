«Дешевое насыщение»: В России оценили военную помощь Байдена «помятой» Украине

Президент США Джо Байден 16 марта намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Так, очередной пакет мер военной помощи может включить в себя противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger.

«Дело не в деньгах, а в том, что именно они предоставят Украине. Например, одноразовые гранатометы – это то, что окажет немедленный эффект. Если военная помощь будет включать в себя истребитель, то такая помощь может сработать через несколько месяцев, потому что сначала надо обучить людей его использовать. Если действительно поставят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger, то это будет существенно и серьезно. Но поскольку Украина потеряла большую часть тяжелой техники, то сейчас это самый дешевый способ насытить ВСУ набором, чтобы повысить их противотанковые возможности», - сказал Норин.