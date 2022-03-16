«Дешевое насыщение»: В России оценили военную помощь Байдена «помятой» Украине
США поставляют дешевую технику, которую можно использовать только здесь и сейчас, а не в долгосрочной перспективе, заявил НСН военный историк Евгений Норин.
Если США предоставят Украине военную помощь на один миллиард евро, то это будет существенно для страны, но они поставляют только такое вооружение, с помощью которого можно было бы затянуть военную спецоперацию, заявил военный историк Евгений Норин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент США Джо Байден 16 марта намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Так, очередной пакет мер военной помощи может включить в себя противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger.
«Дело не в деньгах, а в том, что именно они предоставят Украине. Например, одноразовые гранатометы – это то, что окажет немедленный эффект. Если военная помощь будет включать в себя истребитель, то такая помощь может сработать через несколько месяцев, потому что сначала надо обучить людей его использовать. Если действительно поставят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger, то это будет существенно и серьезно. Но поскольку Украина потеряла большую часть тяжелой техники, то сейчас это самый дешевый способ насытить ВСУ набором, чтобы повысить их противотанковые возможности», - сказал Норин.
По его словам, президент США Джо Байден делает все для того, чтобы военная спецоперация на Украине затянулась. При этом Норин отметил, что российские войска нанесли значительный ущерб украинским вооруженным силам.
«Украинская армия сейчас очень сильно помята, для нее это (поставки вооружения - ред. НСН) будет существенная помощь. США осознают, что техника, которая передается в помощь, может быть уничтожена. Поэтому они и передают именно ту технику, которая может быть использована быстро. По поведению Байдена видно, что он хочет, чтобы специальная военная операция растянулась как можно больше», - резюмировал Норин.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
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