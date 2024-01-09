СМИ: США и союзники провели тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, её союзников из государств «Большой семёрки», а также некоторых стран глобального Юга прошла в середине декабря в Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства указали, что 16 декабря в Эр-Рияде Киев предпринял пытаку заручиться поддержкой своего мирного плана по урегулированию конфликта с Россией, однако серьёзного результата достичь не удалось.
«Украина и её союзники из «Большой семёрки» продолжают отвергать призывы глобального Юга о прямом взаимодействии с Москвой», — отметили источники.
Агентство уточнило, что встречу сделали тайной для того, чтобы участие в ней некоторых стран было «более комфортным», однако менее Китай, ОАЭ и Бразилия своих представителей на неё не отправили.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западные страны не просили Киев о начале мирных переговоров с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru