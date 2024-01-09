Собеседники агентства указали, что 16 декабря в Эр-Рияде Киев предпринял пытаку заручиться поддержкой своего мирного плана по урегулированию конфликта с Россией, однако серьёзного результата достичь не удалось.

«Украина и её союзники из «Большой семёрки» продолжают отвергать призывы глобального Юга о прямом взаимодействии с Москвой», — отметили источники.

Агентство уточнило, что встречу сделали тайной для того, чтобы участие в ней некоторых стран было «более комфортным», однако менее Китай, ОАЭ и Бразилия своих представителей на неё не отправили.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западные страны не просили Киев о начале мирных переговоров с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

