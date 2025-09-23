В Москве в этом году родились Сталина, Белояра, Любим и Рим
Дети с именами Сталина, Белояра, Год, Любим, Марс родились в Москве за девять месяцев 2025 года. Об этом рассказала начальник городского управления ЗАГС Светлана Уханева в беседе с РИА Новости.
«В столице были зарегистрированы такие необычные женские имена, как Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина», - отметила Уханева.
Также в Москве появились на свет мальчики с редкими именами Кай, Марс, Ерофей, Тихомир, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Енисей, Есений, Святогор, Спиридон, Гектор, Фома.
Уханева поделилась, что около 230 новорожденных девочек назвали двух- и трехсоставными именами, например, Ева-Александра, Вера-Елена, Анна София. При этом почти 470 мальчиков получили двух-, трех-, четырехсоставные имена, в том числе Лев Леон, Ян-Николай, Лев Тимофей.
Ранее член ОП РФ Сергей Рыбальченко предложил запретить давать неблагозвучные и неодушевленные имена детям ради охраны их интересов, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru