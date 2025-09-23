Курс доллара поднимется до 100 рублей не раньше января 2026 года

Резкий скачок курса доллара могут спровоцировать только дополнительные факторы, такие как финансовый кризис в США или падение цены на нефть, заявил НСН Дмитрий Голубовский.

Не стоит ожидать резкого скачка курса доллара в октябре до 105 рублей, скорее всего, он будет в районе 88, а вот к концу года ожидается 92-100. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению Центробанка по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может рухнуть достаточно быстро, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. Ее слова приводит «Прайм». Экономист Асяева допустила рост курса доллара в октябре до 105 рублей. Голубовский не согласился с таким прогнозом.

«Такой резкий бросок вряд ли случится. Хотя, быстрые тренды для рубля – это норма. Если брать пример прошлого года, то укрепление на пять рублей в месяц – это нормально. В прошлом году мы видели взлет на 15 рублей в месяц, курс дошел до 110 за четыре недели из района 95. Я бы сказал, что можно увидеть курс выше 90 в следующем месяце, но так, чтобы это «бахнуло» на сто с лишним, мне это кажется маловероятным. Это должно случиться какое-то дополнительное событие, которое будет драйвером такого движения. Укрепление рубля у нас завершилось в июне. Была лишь одна неделя, когда он укрепился, - это конец августа. С 15 июня валюта непрерывно растет. Конец следующего месяца - это курс в диапазоне 86-88. В ноябре – 88-90 и в декабре 90-92. Это даже не прогноз, это экстраполяция, то есть когда вы продлеваете тенденцию при прочих равных. А чтобы что-то прогнозировать, нужно знать дополнительные факторы. Так что экстраполяция говорит, что к концу года будет 92. Ну, а по прогнозу, это 90-100. Но 100 рублей может быть лишь в начале следующего года», - рассказал он.

При этом Голубовский назвал ситуации, при которых девальвация рубля могла бы значительно ускориться.

«Если только не случится событие, которое его спровоцирует. Например, если в Америке случится финансовый кризис в октябре, а нефть за баррель улетит за 40 – это минус 30%, тогда процесс пойдет "повеселее". Что еще может его спровоцировать? Если военное руководство России, например, примет решение усилить военные действия и начнет мобилизовывать ресурсы. Это ускорит девальвацию рубля», - подытожил он.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что курс доллара вернется к отметке выше 100 рублей не раньше начала 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
