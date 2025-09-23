Не стоит ожидать резкого скачка курса доллара в октябре до 105 рублей, скорее всего, он будет в районе 88, а вот к концу года ожидается 92-100. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению Центробанка по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может рухнуть достаточно быстро, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. Ее слова приводит «Прайм». Экономист Асяева допустила рост курса доллара в октябре до 105 рублей. Голубовский не согласился с таким прогнозом.