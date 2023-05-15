СМИ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Ли Хуэй назначен спецпосланником КНР по урегулированию украинского кризиса

Так, о том, что Ли Хуэй посетит Киев во вторник и среду, агентству сообщил источник в украинском правительстве. Другие подробности не приводятся.

Ранее, 12 мая, Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Хуэй на следующей неделе планирует посетить Россию и Украину. Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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