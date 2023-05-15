СМИ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Так, о том, что Ли Хуэй посетит Киев во вторник и среду, агентству сообщил источник в украинском правительстве. Другие подробности не приводятся.
Ранее, 12 мая, Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Хуэй на следующей неделе планирует посетить Россию и Украину. Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно публиковать данные по COVID-19
- Пожар в московском ТЦ «Перекресток» потушили
- Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Хабаровского края
- Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»
- Песков: В Кремле не согласны со словами Макрона о зависимости России от Китая
- Украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях
- Песков назвал уткой сообщения о готовности Пригожина передать данные Украине
- Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко
- В Великобритании заявили, что Украине не хватит одного контрнаступления для успеха
- Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru