Ли Хуэй назначен спецпосланником КНР по урегулированию украинского кризиса

При этом он назвал лишь должность спецпосланника, заявив, что делегацию возглавит специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.

«Вы можете найти его имя в интернете», - добавил дипломат.

Ранее главы КНР и Украины, Си Цзиньпин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились, что Пекин направит с визитом в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

