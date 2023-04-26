Ли Хуэй назначен спецпосланником КНР по урегулированию украинского кризиса

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Москве Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

Об этом сообщил замглавы департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.

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При этом он назвал лишь должность спецпосланника, заявив, что делегацию возглавит специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.

«Вы можете найти его имя в интернете», - добавил дипломат.

Ранее главы КНР и Украины, Си Цзиньпин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились, что Пекин направит с визитом в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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