Ли Хуэй назначен спецпосланником КНР по урегулированию украинского кризиса
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Москве Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.
Об этом сообщил замглавы департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.
При этом он назвал лишь должность спецпосланника, заявив, что делегацию возглавит специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.
«Вы можете найти его имя в интернете», - добавил дипломат.
Ранее главы КНР и Украины, Си Цзиньпин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились, что Пекин направит с визитом в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru