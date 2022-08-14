СМИ: Сотрудничество Путина и Эрдогана провоцирует раздражение НАТО
Сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана провоцирует у НАТО большое раздражение, заявил Стивен Эрлангер в публикации газеты The New York Times.
«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создаст значительную брешь в дамбе санкций, которую из всех сил пытается соорудить Запад», — цитирует сообщение RT.
Эрлангер также напомнил, что Турция решила пока не присоединяться к санкциям против Москвы.
«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — приводит текст публикации Газета.ru.
Ранее Россия и Турция начнут вести торговлю в рублях. Об этих договоренностях заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены довести объемы двусторонней торговли в год до $100 млрд.
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