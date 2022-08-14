СМИ: Сотрудничество Путина и Эрдогана провоцирует раздражение НАТО

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создаст значительную брешь в дамбе санкций, которую из всех сил пытается соорудить Запад», — цитирует сообщение RT.

Эрлангер также напомнил, что Турция решила пока не присоединяться к санкциям против Москвы.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — приводит текст публикации Газета.ru.

Ранее Россия и Турция начнут вести торговлю в рублях. Об этих договоренностях заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены довести объемы двусторонней торговли в год до $100 млрд.

