Новак сообщил о новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции

О новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции договорились в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения», - подчеркнул Новак.

По его словам, лидеры сделали все, чтобы уровень взаимного товарооборота достиг размера в $100 млрд.