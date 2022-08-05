Новак сообщил о новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции
О новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции договорились в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения», - подчеркнул Новак.
По его словам, лидеры сделали все, чтобы уровень взаимного товарооборота достиг размера в $100 млрд.
Вице-премьер также отметил, что Путин и Эрдоган договорились снять все барьеры, которые мешали бизнесу двух стран развивать отношения в сфере торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям.
Новак уточнил, что эти договоренности касаются транспортной отрасли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, IT-технологий, ЖКХ и энергетики.
Ранее сообщалось о завершении переговоров в Сочи глав России и Турции.
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