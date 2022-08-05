Новак сообщил о новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции

О новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции договорились в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения», - подчеркнул Новак.

По его словам, лидеры сделали все, чтобы уровень взаимного товарооборота достиг размера в $100 млрд.

«Два вопроса»: Зачем Эрдоган едет в Сочи на встречу с Путиным

Вице-премьер также отметил, что Путин и Эрдоган договорились снять все барьеры, которые мешали бизнесу двух стран развивать отношения в сфере торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям.

Новак уточнил, что эти договоренности касаются транспортной отрасли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, IT-технологий, ЖКХ и энергетики.

Ранее сообщалось о завершении переговоров в Сочи глав России и Турции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПереговорыТурцияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры