Эрдоган заявил о договоренностях России и Турции о переходе к торговле в рублях
Россия и Турция начнут вести торговлю в рублях. Об этих договоренностях заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России», — отметил Эрдоган после переговоров с российским лидером в Сочи 5 августа.
По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены довести объемы двусторонней торговли в год до $100 млрд.
Кроме того, турецкий лидер заверил в наличии серьезных подвижек для использования российских банковских карт «Мир», чтобы улучить положение туристов из РФ.
Накануне встреча двух президентов продолжалась более четырех часов. На повестке дня были вопросы, связанные с конфликтом на Украине, ситуацией в Сирии и Нагорном Карабахе. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о частичной оплате российского газа в рублях, наращивании объемов двусторонней торговли, росте взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве.
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