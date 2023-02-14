СМИ сообщили о возможном визите премьера Италии в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может посетить Киев в ближайшее время в ходе своей поездки в Польшу. Об этом пишет La Stampa со ссылкой на источники.
По данным газеты, наиболее вероятная дата визита близка к 24 февраля. Мелони может посетить украинскую столицу после того, как президент США Джо Байден, который будет участвовать во встрече стран Восточной Европы и Балтии в Варшаве, покинет Польшу. La Stampa пишет, что итальянский премьер не приглашена на это мероприятие, и ей «было бы неловко» находиться в Варшаве одновременно с Байденом.
Кроме того, издание отмечает, что в плане организации визита Мелони на Украину «не все идет гладко». В частности, на ситуацию повлияли заявления экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который раскритиковал действия Киева в Донбассе.
Ранее Берлускони отметил, что «очень негативно» оценивает действия президента Украины Владимира Зеленского, который поверг страну в конфликт, хотя мог бы прекратить атаки на республики Донбасса.
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