Рада: ВС РФ уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

Российские военные ударами по инфраструктуре Украины уничтожили около 90 процентов мощностей тепловых электростанций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского депутата Алексея Кучеренко.

Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

По его словам, страна потеряла 8 тысяч мегаватт электроэнергии и это «очень много». Законодатель указал, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии. Он призвал граждан готовиться к долгим отключениям электроэнергии.

Кучеренко также потребовал от президента Владимира Зеленского раскрыть всю правду о последствиях ударов России.

Ранее стало известно, что на Украине введут почасовые отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияЭлектроэнергияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры