Рада: ВС РФ уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

По его словам, страна потеряла 8 тысяч мегаватт электроэнергии и это «очень много». Законодатель указал, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии. Он призвал граждан готовиться к долгим отключениям электроэнергии.

Кучеренко также потребовал от президента Владимира Зеленского раскрыть всю правду о последствиях ударов России.

Ранее стало известно, что на Украине введут почасовые отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

