Рада: ВС РФ уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины
Российские военные ударами по инфраструктуре Украины уничтожили около 90 процентов мощностей тепловых электростанций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского депутата Алексея Кучеренко.
По его словам, страна потеряла 8 тысяч мегаватт электроэнергии и это «очень много». Законодатель указал, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии. Он призвал граждан готовиться к долгим отключениям электроэнергии.
Кучеренко также потребовал от президента Владимира Зеленского раскрыть всю правду о последствиях ударов России.
Ранее стало известно, что на Украине введут почасовые отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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