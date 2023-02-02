Фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, где обсудит с украинским руководством «углубление сотрудничества».
Как сообщила председатель ЕК, она приехала в столицу Украины с командой еврокомиссаров, пишет RT.
«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее глава Еврокомиссии призвала предоставить Украине все военные возможности, которые Киев сможет использовать, напоминает телеканал «360».
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