Фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, где обсудит с украинским руководством «углубление сотрудничества».

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Как сообщила председатель ЕК, она приехала в столицу Украины с командой еврокомиссаров, пишет RT.

«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее глава Еврокомиссии призвала предоставить Украине все военные возможности, которые Киев сможет использовать, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКиевЕврокомиссия
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