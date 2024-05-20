Хуснуллин: Мастер-план развития Авдеевки разработают в течение года

Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР будет разработан в течение года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По его словам, главная задача — подготовить инфраструктуру города к холодам. Для этого необходимо определить, какое количество людей останется на зиму. Хуснуллин напомнил, что ранее был разработан и утвержден мастер-план восстановления и развития Мариуполя.

Ранее вице-премьер говорил, что стоит задача к 2030 году довести уровень жизни в новых регионах до среднероссийского.

Ранее президент России Владимир Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

