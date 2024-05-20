СМИ: Путин провел встречу с послом Ирана на фоне инцидента с вертолетом Раиси

По данным агентства, это произошло на фоне инцидента с вертолетом, в котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. На встрече также присутствовали глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник главы государства Игорь Левитин.

Президент России в ходе встречи выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения, а также попросил передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что Москва готова сделать все необходимое для поисков Раиси.

Ранее Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

