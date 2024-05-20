20 мая пройдет ключевое заседание суда по экстрадиции Ассанжа в США

Слушание может закончиться его отправкой в Америку для предъявления обвинений в шпионаже. Либо Ассанжу могут дать еще один шанс обжаловать свою экстрадицию. Судьи должны вынести решение – удовлетворили ли суд гарантии США в том, что журналисту не грозит в США смертная казнь и что он может опираться на право и свободу слова, если его будут судить за шпионаж.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

