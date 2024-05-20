20 мая пройдет ключевое заседание суда по экстрадиции Ассанжа в США
20 мая в Высоком суде Англии и Уэльса состоится ключевое заседание суда по делу об экстрадиции в США журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает ABC News.
Слушание может закончиться его отправкой в Америку для предъявления обвинений в шпионаже. Либо Ассанжу могут дать еще один шанс обжаловать свою экстрадицию. Судьи должны вынести решение – удовлетворили ли суд гарантии США в том, что журналисту не грозит в США смертная казнь и что он может опираться на право и свободу слова, если его будут судить за шпионаж.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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