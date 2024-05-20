Турецкий дрон Akıncı мог обнаружить вертолет президента Раиси в Иране

Турецкий беспилотник Akınci, присланный в Иран на помощь в поисках вертолета президента Ибрахима Раиси, обнаружил тепловое пятно, которое может быть винтокрылой машиной, сообщает «РЕН ТВ».

МЧС: Путин поручил отправить спасателей на поиски вертолета Раиси

Координаты потенциального местонахождения вертолета переданы властям Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с послом Ирана на фоне инцидента с вертолетом Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ВертолетКрушениеИран

Горячие новости

Все новости

партнеры