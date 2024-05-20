Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Один человек пострадал при обстреле курского поселка Теткино

«Ночью два украинских беспилотника... были сбиты над Обоянским районом», — написал врио губернатора.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.

Ночью 20 мая в Курской области объявили опасность атаки БПЛА, предупреждение действовало несколько часов.

Накануне ПВО сбила три беспилотника и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКурская Область

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