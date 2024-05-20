Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ
20 мая 202407:12
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«Ночью два украинских беспилотника... были сбиты над Обоянским районом», — написал врио губернатора.
Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.
Ночью 20 мая в Курской области объявили опасность атаки БПЛА, предупреждение действовало несколько часов.
Накануне ПВО сбила три беспилотника и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru