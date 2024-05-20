Пентагон: США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских
20 мая 202404:36
Американские власти не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после вывода войск США из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне.
По его словам, представители Минобороны Нигера заявили, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране. Собеседник агентства указал, что не ожидает, что «антитеррористические возможности будут переданы русским».
Ранее стало известно, что США выведут войска из Нигера до 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru