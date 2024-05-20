Пентагон: США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских

По его словам, представители Минобороны Нигера заявили, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране. Собеседник агентства указал, что не ожидает, что «антитеррористические возможности будут переданы русским».

Ранее стало известно, что США выведут войска из Нигера до 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

