Пентагон: США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских

Американские власти не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после вывода войск США из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне.

Пентагон: Военные из США и России в Нигере находятся на одной базе

По его словам, представители Минобороны Нигера заявили, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране. Собеседник агентства указал, что не ожидает, что «антитеррористические возможности будут переданы русским».

Ранее стало известно, что США выведут войска из Нигера до 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Российская АрмияСШАПентагон

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