СМИ: Вертолет Раиси полностью сгорел, все погибли

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Турецкий дрон Akıncı мог обнаружить вертолет президента Раиси в Иране

По его словам, все находившиеся в нем считаются погибшими.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с послом Ирана на фоне инцидента с вертолетом Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ВертолетКрушениеИран

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