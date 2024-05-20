СМИ: Вертолет Раиси полностью сгорел, все погибли
20 мая 202406:25
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, все находившиеся в нем считаются погибшими.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с послом Ирана на фоне инцидента с вертолетом Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Вертолет Раиси полностью сгорел, все погибли
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru