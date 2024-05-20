Кинопрокат в России и СНГ возглавило «Министерство неджентльменских дел»
За минувшие выходные кинопрокат в России и СНГ возглавил новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», сообщил kinobusiness.com.
Картина принесла создателям 122,1 миллиона рублей. На втором месте оказалась кинолента «Сто лет тому вперёд», которая несколько недель подряд удерживала лидерство в прокате. За выходные лента заработала 56 миллионов рублей.
Замыкает тройку фильм «Планета обезьян: Новое царство», собравший в странах СНГ без России и Белоруссии 35,3 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что фильм «Сто лет тому вперед» не оправдал ожиданий кинотеатров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru