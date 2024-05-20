Кинопрокат в России и СНГ возглавило «Министерство неджентльменских дел»

За минувшие выходные кинопрокат в России и СНГ возглавил новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», сообщил kinobusiness.com.

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Картина принесла создателям 122,1 миллиона рублей. На втором месте оказалась кинолента «Сто лет тому вперёд», которая несколько недель подряд удерживала лидерство в прокате. За выходные лента заработала 56 миллионов рублей.

Замыкает тройку фильм «Планета обезьян: Новое царство», собравший в странах СНГ без России и Белоруссии 35,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что фильм «Сто лет тому вперед» не оправдал ожиданий кинотеатров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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