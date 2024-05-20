20 мая по всей России пройдут крупные антитеррористические учения

20 мая во всех регионах России состоятся крупные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Они будут проходить в образовательных учреждениях и в местах массового отдыха россиян. Спасатели отработают действия работников объектов образовательных организаций и мест массового отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе.

Также специалисты проверят работоспособность систем оповещения на всех привлекаемых к учениям объектах. Отмечается, что такие масштабные учения накануне летнего сезона будут способствовать повышению безопасности детей.

