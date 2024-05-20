20 мая по всей России пройдут крупные антитеррористические учения
20 мая во всех регионах России состоятся крупные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Они будут проходить в образовательных учреждениях и в местах массового отдыха россиян. Спасатели отработают действия работников объектов образовательных организаций и мест массового отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе.
Также специалисты проверят работоспособность систем оповещения на всех привлекаемых к учениям объектах. Отмечается, что такие масштабные учения накануне летнего сезона будут способствовать повышению безопасности детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru