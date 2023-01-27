Бразилия отказалась снабжать Германию снарядами для танков Leopard

Путин поручил повышать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции СМИ: США хотят сохранить потолок цен на нефть РФ Ультраправый политик Дании сжег Коран рядом с посольством РФ в Копенгагене Сбежавший от ГИБДД на Bentley пьяный экс-вице-губернатор Петербурга арестован СМИ: ЦСКА заинтересован в контракте с Дзюбой