Бразилия отказалась снабжать Германию снарядами для танков Leopard
27 января 202321:50
Бразильский лидер Луис Инасиу да Силва отказал ФРГ в поставках снарядов для танков Leopard. Об этом сообщила газета Folha de Sao Paulo.
Отмечается, что отказ да Силвы продиктован стремлением поддерживать нейтралитет Бразилии и не провоцировать Россию.
Ранее государства-участники Лиги арабских стран также заявили о приверженности принципу нейтралитета по событиям на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru