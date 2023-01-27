Бразилия отказалась снабжать Германию снарядами для танков Leopard

Бразильский лидер Луис Инасиу да Силва отказал ФРГ в поставках снарядов для танков Leopard. Об этом сообщила газета Folha de Sao Paulo.

Арабские страны заявили о приверженности нейтралитету по ситуации на Украине

Отмечается, что отказ да Силвы продиктован стремлением поддерживать нейтралитет Бразилии и не провоцировать Россию.

Ранее государства-участники Лиги арабских стран также заявили о приверженности принципу нейтралитета по событиям на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ТанкиГерманияБразилия
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