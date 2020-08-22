СМИ сообщают о готовящейся встрече Тихановская с первым замом госсекретаря США

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Встреча запланирована в Литве 24 августа, в понедельник. Об этом со ссылкой на команду Тихановской сообщает агентство Reuters.

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Также агентство ранее информировало о готовящемся визите Бигэна в Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии. Целью поездки первого зама госскекретаря США должно стать предотвращение дальнейшего насилия в Белоруссии и вмешательство РФ в положение в республике, сообщило Reuters.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил подготовку встречи Бигэна в Москве по белорусской повестке как одной из тем визита, отмечает ТАСС.

Ранее НСН писала, что представители штаба экс-кандидата на пост президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской решили оспорить результаты выборов в Верховном суде республики. В пятницу, 21 августа, они подали жалобу на решение Центризбиркома, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитваСветлана ТихановскаяБелоруссияСша
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