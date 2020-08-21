Тихановкая оспорит результаты выборов в Верховном суде Белоруссии

Представители штаба экс-кандидата на пост президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской решили оспорить результаты выборов в Верховном суде республики. Сегодня они подали жалобу на решение Центризбиркома, сообщает «Интерфакс».

Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»

Ранее в пятницу Тихановская сообщила на пресс-конференции в Вильнюсе, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать там себя безопасно. Она также призвала рабочих не прекращать забастовки.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская также в пятницу заявила, что вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать там угрозу. Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему подобные заявления Тихановской ослабляют ее позицию. Он отметил, что политик в изгнании весьма ограничен в своих ресурсах и возможностях.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыСветлана Тихановская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры