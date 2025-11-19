Россиянам рассказали, как законно сократить расходы на отопление

Существует несколько законных способов, которые позволят уменьшить расходы на отопление или хотя бы не переплачивать. Об этом «ФедералПресс» заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Он указала, что для семей, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают установленный порог, предусмотрены субсидии. Также особые условия оплаты предусмотрены для отдельных категорий граждан, например, для инвалидов, ветеранов труда и Великой Отечественной войны.

Что касается перерасчёта, то, по словам Волковой, он возможен в случаях, когда услуга оказывается некачественно или с перебоями. Это могут быть длительные отключения воды, перебои с подачей тепла и т.д. При подачи заявления важно предоставить доказательства - фото, видео, акты.

Также можно установить индивидуальные счётчики, которые помогают платить по фактическому потреблению. Кроме того, следует тщательно проверять квитанции - при наличие ошибок начисленную сумму можно оспорить.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что если в квартире или подъезде холодно, можно требовать уменьшить платеж за отопление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
