СМИ: СНБО Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа»

Украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на депутатов Верховной рады сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в парламенте.

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Также сообщается, что из ОПЗЖ вышли более десяти депутатов, Вадим Рабинович перестал быть сопредседателем фракции, а депутату Илье Киве будут предъявлены подозрения в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что в Одессе был задержан глава мариупольской фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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ТЕГИ:ПарламентВерховная РадаСНБО Украины
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