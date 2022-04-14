Главу мариупольской фракции «Оппозиционной платформы» задержали в Одессе

Украинские силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Зеленский сообщил о задержании беглого Медведчука СБУ

В сообщении говорится, что мужчина был задержан по подозрению в содействии России.

Имя задержанного в ведомстве не уточнили, однако указали, что это экс-супруг бывшего генпрокурора Крыма Натальи Поклонской.

По данным местных СМИ, это Владимир Клименко, однако сама Поклонская ранее опровергла информацию о том, что состояла с ним в браке.

Ранее сопредседатель украинской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ОдессаЗадержаниеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры