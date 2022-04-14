Главу мариупольской фракции «Оппозиционной платформы» задержали в Одессе
Украинские силовики задержали в Одессе главу мариупольской фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
В сообщении говорится, что мужчина был задержан по подозрению в содействии России.
Имя задержанного в ведомстве не уточнили, однако указали, что это экс-супруг бывшего генпрокурора Крыма Натальи Поклонской.
По данным местных СМИ, это Владимир Клименко, однако сама Поклонская ранее опровергла информацию о том, что состояла с ним в браке.
Ранее сопредседатель украинской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности, сообщает RT.
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