Главу мариупольской фракции «Оппозиционной платформы» задержали в Одессе

В сообщении говорится, что мужчина был задержан по подозрению в содействии России.

Имя задержанного в ведомстве не уточнили, однако указали, что это экс-супруг бывшего генпрокурора Крыма Натальи Поклонской.

По данным местных СМИ, это Владимир Клименко, однако сама Поклонская ранее опровергла информацию о том, что состояла с ним в браке.

Ранее сопредседатель украинской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности, сообщает RT.

