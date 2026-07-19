Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Кравчук это решение обжаловал.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», фактическое задержание мужчины произошло еще 24 июня, в его день рождения, однако об аресте стало известно лишь сейчас. Подробности уголовного дела не раскрываются из-за грифа «секретно» на материалах.

По данным «Осторожно, новости», Кравчук работает в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ), который входит в структуру госкорпорации «Роскосмос». Он специализируется на аэродинамике и является автором ряда научных публикаций в этой области.

Отмечаются, что это уже как минимум четвертый сотрудник ЦНИИМАШ, ставший фигурантом уголовного дела о государственной измене с 2019 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал, что сотрудника администрации Мариуполя задержали по подозрению в госизмене.