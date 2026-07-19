В промзоне под Ставрополем детонируют опасные материалы после налета БПЛА ВСУ

Глава региона добавил, что пожарные расчеты продолжают ликвидировать возгорание, при этом угрозы для жизни и здоровья жителей города нет.

«В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место», - написал Владимиров.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что атака украинских БПЛА спровоцировала два пожара в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа. Позднее возгорание зафиксировали и в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».