По данным New York Post, братьев взяли под стражу у спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт (четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу) планировал провести турнир по боям на кулаках. Ожидается, что официальные формулировки уголовных обвинений будут обнародованы на следующей неделе, после чего фигуранты предстанут перед федеральным судом.

Британская королевская прокуратура (CPS) уже подтвердила, что обоим мужчинам предъявлены многочисленные обвинения, включающие изнасилования и торговлю людьми в период с 2010 по 2017 год. Только Эндрю Тейту инкриминируют 32 новых эпизода.

В конце 2022 года братьев уже задерживали в Румынии по подозрениям в торговле людьми и изнасиловании. Позднее меру пресечения изменили на домашний арест, а летом 2023 года перевели под полицейский надзор. Согласно материалам румынского следствия, в 2015 году Тейты организовали преступную сеть, которая вербовала женщин для работы в вебкам-индустрии и принуждала их создавать порнографический контент для монетизации на платных платформах.

В прошлом году в Мьянме освободили более 2 тысяч человек из мошеннического кол-центра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

