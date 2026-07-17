Политолог назвал истинную причину конфликта между Федоровым и Сырским
Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, вся публичная риторика об эффективности на поле боя не имеет отношения к реальным мотивам сторон. Эксперт подчеркнул, что Федоров направлял средства Минобороны на закупку дронов исключительно из-за наличия у него собственных компаний, занимающихся их производством.
При этом Сырский настаивал на необходимости обеспечения армии снарядами, в производстве которых у Федорова нет коммерческого интереса.
Килинкаров отметил, что в украинском военном ведомстве аккумулированы финансовые ресурсы, превышающие бюджет всей страны. Он выразил уверенность, что за пост, который ранее занимал Федоров, будут бороться до конца, а суть их конфликта заключается исключительно в жадности и коррупционных схемах.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН ранее объяснил, почему отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины – это плюс для России.
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