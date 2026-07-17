Политолог назвал истинную причину конфликта между Федоровым и Сырским

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, вся публичная риторика об эффективности на поле боя не имеет отношения к реальным мотивам сторон. Эксперт подчеркнул, что Федоров направлял средства Минобороны на закупку дронов исключительно из-за наличия у него собственных компаний, занимающихся их производством.