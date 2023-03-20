СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после визита в Россию

Ранее стало известно, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. Китайский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Financial Times, после поездки в Москву председатель КНР «может позвонить» Зеленскому.

На минувшей неделе помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, сделают заявления для прессы и затем проведут торжественный обед.

