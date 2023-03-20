СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после визита в Россию

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

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Ранее стало известно, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. Китайский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Financial Times, после поездки в Москву председатель КНР «может позвонить» Зеленскому.

На минувшей неделе помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, сделают заявления для прессы и затем проведут торжественный обед.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссияКитайСи Цзиньпин

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