СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после визита в Россию
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.
Ранее стало известно, что 20-22 марта Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. Китайский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным Financial Times, после поездки в Москву председатель КНР «может позвонить» Зеленскому.
На минувшей неделе помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, сделают заявления для прессы и затем проведут торжественный обед.
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