Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским
Администрация Белого дома призвала председателя Китая Си Цзиньпина к прямому контакту с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, КНР и лично Си Цзиньпину необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России. Салливан также отметил, что американские власти не могут подтвердить сообщения о том, что лидер Китая рассчитывает на следующей неделе посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и только после этого провести онлайн-переговоры с Зеленским.
Не исключено, что кроме России, председатель КНР может посетить и «другие европейские страны».
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