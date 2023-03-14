Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

По его словам, КНР и лично Си Цзиньпину необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России. Салливан также отметил, что американские власти не могут подтвердить сообщения о том, что лидер Китая рассчитывает на следующей неделе посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и только после этого провести онлайн-переговоры с Зеленским.

Не исключено, что кроме России, председатель КНР может посетить и «другие европейские страны».

