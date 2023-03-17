Помощник президента раскрыл программу переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, затем они сделают заявления для прессы и проследуют на торжественный обед, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта

Он также отметил, что политики подпишут ряд важных документов, в том числе, совместное заявление Москвы и Пекина об углублении отношений и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества на ближайшие семь лет.

Затем делегации проследуют на государственный обед в Грановитую палату Кремля, где, по словам Ушакова, также будут присутствовать руководители крупнейших российских компаний.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН объяснил скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир Путин

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