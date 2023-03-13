СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран
Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить и ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal.
Сообщается, что на данный момент маршрут его поездки не потвержден. По информации издания, Си Цзиньпин планирует также провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники. По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время он никак не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы грядущем визите в Россию лидера КНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Нефть резко дешевеет из-за опасений кризиса в банковской сфере США
- Уголовное дело возбудили из-за приостановки движения на участке БКЛ
- СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран
- Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира
- В Госдуме поддержали идею главы СПЧ обязать мигрантов отдавать детей в школы РФ
- СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры
- Федерация мигрантов предложила вывести «из тени» всех нарушителей
- Калмыкия снова стала самым закредитованным регионом России
- Женщину с «поясом смертницы» ищут в Брюсселе
- СМИ: Саудовская Аравия не пустила главу израильского МИД на заседание ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru