СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран

Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить и ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal.

Сообщается, что на данный момент маршрут его поездки не потвержден. По информации издания, Си Цзиньпин планирует также провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники. По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время он никак не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы грядущем визите в Россию лидера КНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСи ЦзиньпинЕвропаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры