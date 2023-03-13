СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран

Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники. По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время он никак не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы грядущем визите в Россию лидера КНР.

