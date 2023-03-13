СМИ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийУкраинаКитайСи Цзиньпин
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