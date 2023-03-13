Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву

Он отметил, что обычно стороны заранее договариваются и синхронно объявляют о зарубежных визитах, однако в данный момент такой готовности нет.

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме... Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», - заключил представитель Кремля.

Ранее источники Reuters заявили, что Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает НСН.