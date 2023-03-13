Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время он никак не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы грядущем визите в Россию лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что обычно стороны заранее договариваются и синхронно объявляют о зарубежных визитах, однако в данный момент такой готовности нет.

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме... Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», - заключил представитель Кремля.

Ранее источники Reuters заявили, что Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитРоссияКитайСи Цзиньпин
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