Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время он никак не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы грядущем визите в Россию лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что обычно стороны заранее договариваются и синхронно объявляют о зарубежных визитах, однако в данный момент такой готовности нет.
«Сейчас мне нечего сказать по этой теме... Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», - заключил представитель Кремля.
Ранее источники Reuters заявили, что Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает НСН.
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