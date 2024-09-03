СМИ: В Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС
Монголия не может арестовать президента РФ Владимир Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), так как находится в положении энергетической зависимости. Об этом со ссылкой на неназванного представителя монгольского правительства сообщает Politico.
Собеседник издания уточнил, что Монголия импортирует от ближайших соседей 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии.
«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения существования страны и нашего народа», - подчеркнул источник.
Он также добавил, что Улан-Батор всегда придерживался политики нейтралитета в дипломатических отношениях.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина, наносит удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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