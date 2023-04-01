СМИ: сестра Ким Чен Ына заявила о риске Зеленского лишиться Украины в конфликте с Россией
1 апреля 202318:17
Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в конфликте с Россией, сообщает издание Reuters.
Она заявила, что Зеленский, «желая обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций», «может лишиться своей страны».
Сестра Ким Чен Ина также выразила мнение, что Зеленский ошибается, думая, что «США может спасти его от России».
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Зеленский заговорил о поражении Украины в конфликте с Россией.
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1 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru