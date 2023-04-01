СМИ: сестра Ким Чен Ына заявила о риске Зеленского лишиться Украины в конфликте с Россией

Она заявила, что Зеленский, «желая обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций», «может лишиться своей страны».



Сестра Ким Чен Ина также выразила мнение, что Зеленский ошибается, думая, что «США может спасти его от России».

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Зеленский заговорил о поражении Украины в конфликте с Россией.

