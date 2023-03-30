В США рассказали, в какую страну сбежит Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудач на фронте и внутриполитического конфликта сбежит из страны. Такое мнение в своих соцсетях высказал ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.
Военный выразил уверенность, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Рано или поздно Киев прекратит сопротивление, считает американский ветеран.
По его мнению, Зеленскому придется спасаться от украинцев, которые возненавидят своего президента. Глава государства сбежит в Израиль, спрогнозировал Гейдж.
Украинский лидер может скрыться в Соединенных Штатах, заявил ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что у окружения президента есть банковские счета и недвижимость в западных странах, пишет НСН.
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