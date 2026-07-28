На Украине дефицит бензина и дизеля вызвал резкий скачок цен на АЗС

На фоне нехватки топлива цены на заправках резко пошли вверх. За неделю стоимость бензина марки А-95 подскочила на 4,3 гривны (7,5 рубля) и достигла почти 81 гривны (141 рубль) за литр. Дизельное топливо подорожало еще сильнее – на 9 гривен (15,5 рубля), и теперь его литр продается украинским потребителям в среднем по 88 гривен (153 рубля).

Украинские эксперты отмечают, что данное нововведение не несет экономических преимуществ государству и служит лишь для формального соответствия стандартам Европейского союза. При этом прогнозируется, что стоимость топлива в стране будет продолжать расти.

Ранее экономист Алексей Зубец допустил, что Европа свернет поддержку Украины в 2027 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



