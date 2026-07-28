На Украине дефицит бензина и дизеля вызвал резкий скачок цен на АЗС

Украинский топливный рынок столкнулся с острым дефицитом бензина и дизельного топлива после введения новых европейских стандартов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные руководителей консалтинговой группы «А-95».

Переход на стандарт бензина Е10 с 1 июля привел к появлению пустых колонок на сетях автозаправочных станций. Украинские предприятия пока не могут нарастить выпуск горючего по новому стандарту, а зарубежные поставщики не спешат увеличивать объемы поставок.

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На фоне нехватки топлива цены на заправках резко пошли вверх. За неделю стоимость бензина марки А-95 подскочила на 4,3 гривны (7,5 рубля) и достигла почти 81 гривны (141 рубль) за литр. Дизельное топливо подорожало еще сильнее – на 9 гривен (15,5 рубля), и теперь его литр продается украинским потребителям в среднем по 88 гривен (153 рубля).

Украинские эксперты отмечают, что данное нововведение не несет экономических преимуществ государству и служит лишь для формального соответствия стандартам Европейского союза. При этом прогнозируется, что стоимость топлива в стране будет продолжать расти.

Ранее экономист Алексей Зубец допустил, что Европа свернет поддержку Украины в 2027 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:АЗСБензинЕвросоюзУкраина

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