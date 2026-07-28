Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по делу Plastic Logic
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики обжаловали решение о взыскании с них 5,5 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на картотеку арбитражных судов.
Защита требует отменить состоявшиеся судебные акты первой и апелляционной инстанций. По словам адвоката Павла Хлюстова, юристы считают вынесенные решения неправильными по сути и принятыми с серьезными процессуальными нарушениями.
Юрист также обратил внимание на закрытость заседаний. Он отметил, что если первый суд просто ограничил доступ общественности, то апелляция пошла дальше и вовсе не уведомила сторону защиты о дате и времени слушания.
Девятого июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая Чубайса, на 11,9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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