Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по делу Plastic Logic

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики обжаловали решение о взыскании с них 5,5 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на картотеку арбитражных судов.

Защита требует отменить состоявшиеся судебные акты первой и апелляционной инстанций. По словам адвоката Павла Хлюстова, юристы считают вынесенные решения неправильными по сути и принятыми с серьезными процессуальными нарушениями.

Приставы хотят получить с Чубайса больше 6 млрд рублей

Юрист также обратил внимание на закрытость заседаний. Он отметил, что если первый суд просто ограничил доступ общественности, то апелляция пошла дальше и вовсе не уведомила сторону защиты о дате и времени слушания.

Девятого июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая Чубайса, на 11,9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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