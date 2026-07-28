Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по делу Plastic Logic

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики обжаловали решение о взыскании с них 5,5 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на картотеку арбитражных судов.

Защита требует отменить состоявшиеся судебные акты первой и апелляционной инстанций. По словам адвоката Павла Хлюстова, юристы считают вынесенные решения неправильными по сути и принятыми с серьезными процессуальными нарушениями.