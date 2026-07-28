Более 100 афтершоков произошло в Японии после землетрясения

После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего на острове Кюсю на юго-западе Японии, было зафиксировано более 100 афтершоков. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении.

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:22 мск 28 июля в районе Кумамото произошло 113 повторных землетрясений. Их магнитуда составила от 1,9 до 6,1.

Землетрясение на острове Кюсю стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности ему были присвоены максимальные 7 баллов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявил, что в результате стихийного бедствия произошли пожары, в некоторых районах были повреждены дороги и мосты, обрушились здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, мощный взрыв прогремел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Предполагается, что его причиной стала утечка газа из-за землетрясения. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияПроисшествиеЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры