Более 100 афтершоков произошло в Японии после землетрясения
После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего на острове Кюсю на юго-западе Японии, было зафиксировано более 100 афтершоков. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:22 мск 28 июля в районе Кумамото произошло 113 повторных землетрясений. Их магнитуда составила от 1,9 до 6,1.
Землетрясение на острове Кюсю стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности ему были присвоены максимальные 7 баллов.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявил, что в результате стихийного бедствия произошли пожары, в некоторых районах были повреждены дороги и мосты, обрушились здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, мощный взрыв прогремел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Предполагается, что его причиной стала утечка газа из-за землетрясения. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
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